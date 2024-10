Botafogo abre venda para mais um setor no Maracanã para o jogo contra o Criciúma

O Maracanã vai ter casa cheia para o duelo entre Botafogo e Criciúma, na próxima sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão anunciou que o setor Norte está liberado para venda.

Como o Nilton Santos vai receber shows do cantor Bruno Mars, o Botafogo vai mandar o duelo com o Criciúma no Maracanã e deve contar com casa cheia. Os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Superior estão esgotados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O Fogão informou que 35 mil sócios estão confirmados no duelo. Assim, a expectativa é por um Maracanã lotado no jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira, dia 18.

O Botafogo vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Artur Jorge tem 60 pontos, três a mais do que o Palmeiras, segundo colocado.

Veja mais informações sobre ingressos para Botafogo x Criciúma:

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Setor Sul



Inteira: R$ 100/ Meia: R$ 50

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro OFF Rio - R$ 20



Plano Preto - R$ 40



Plano Branco - R$ 50

Maracanã +



Inteira: R$ 550 / Meia: 312,50

Plano Glorioso - R$ 200



Plano Alvinegro - R$ 200



Plano Branco - R$ 312,50



Plano Preto - R$ 365



Plano Alvinegro OFF Rio - R$ 200

Setor Norte



Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

Plano Glorioso: check-in grátis



Plano Alvinegro: check-in grátis



Plano Branco - R$ 50



Plano Preto: R$ 40



Plano Alvinegro Off Rio - R$ 20