Copa do Brasil: STJD frustra Corinthians e Vasco e mantém alteração da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de Corinthians e Vasco para barrar a alteração da tabela feita pela CBF envolvendo os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Sendo assim, ficam confirmados para os dias 19 e 20 de outubro, respectivamente, os duelos Vasco x Atlético-MG e Corinthians x Flamengo.

A CBF mexeu nas datas, invertendo os jogos da Copa do Brasil com a rodada do Brasileirão.

Os auditores do Pleno do STJD entenderam que a CBF tem, sim, a prerrogativa de mexer no calendário, independentemente se houver desejo de todos os clubes ou não.

A decisão foi unânime.

A medida faz com que os times que estão no mata-mata possam ter todos os jogadores mais descansados após a data Fifa.

O que ficou mais próximo aos jogos das seleções foi a rodada do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Athletico, enquanto o Flamengo joga contra o Fluminense.