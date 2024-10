Santos finaliza preparação para confronto direto com o Mirassol; veja time provável

Nesta sexta-feira, o Santos completou a preparação para enfrentar o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. O confronto vai acontecer às 18h30 (de Brasília) desse sábado. Com a proximidade das equipes na tabela e as críticas ao desempenho do Peixe, o duelo ganha cortornos de 'decisão'.

Sem João Schmidt, suspenso, o técnico Fábio Carille terá que mudar o meio-campo titular. Diante disso, Sandry deve ser o escolhido para formar dupla com Diego Pituca.

Um provável Santos, portanto, tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel e Guilherme.

O Santos, ainda, terá que lidar com os desfalques de Rincón e Miguelito. A dupla foi convocada para representar as suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Com 53 pontos, o Peixe está na segunda colocação da Série B, com um a menos do que o líder Novorizontino. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, está com 50 unidades.