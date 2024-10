Corinthians atropela venezuelanas com super goleada na Libertadores

O Corinthians não tomou conhecimento do ADIFFEM e atropelou a equipe venezuelana por 8 a 0 neste domingo (6), pela 2ª rodada da Libertadores Feminina, em Assunção, no Paraguai.

Duda Sampaio, Ju Ferreira, Yasmin, Gabi Zanotti, duas vezes, e Eudimilla, três vezes, fizeram os gols das Brabas. Teve gol de tudo que é jeito no 1º tempo: gol de cabeça, de pênalti, e até em impedimento - sem ser anulado - já que nesta fase da competição não tem VAR e o que vale é a decisão de campo.

Com o resultado, o Corinthians, que havia empatado em 0 a 0 com o Boca Juniors na estreia, chega a 4 pontos. As Brabas ocupam a 1ª colocação no momento, mas aguardam o duelo entre Libertad e Boca Juniors que ocorre neste domingo (6), às 20h. O Libertad venceu o ADIFFEM na 1ª rodada e, se vencer hoje, chega a 6 pontos, ultrapassando o Corinthians.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Libertad, enquanto o ADIFFEM pega o Boca.

Como foi o jogo

Grande favorito para vencer a partida, o Corinthians dominou o 1º tempo. Logo aos 4 minutos, Gabi Zanotti, de cabeça, abriu o placar para as Brabas. No entanto, o Corinthians errou muitos passes e desperdiçou chances de ampliar a vantagem antes mesmo dos 20 minutos.

Mas após os 25 minutos, a porteira se abriu! O Corinthians chegou ao segundo gol com Duda Sampaio, em jogada aparentemente irregular. No replay foi possível ver que a atacante estava impedida no momento do cruzamento, mas como nesta fase não tem VAR, o que vale é a decisão de campo.

Na reta final do 1º tempo, o jogo virou passeio. Aos 32, foi a vez de Eudimilla guardar o seu, de pênalti, fazendo o 3 a 0, enquanto Ju Ferreira, invadindo a área como se fosse um "jogo treino", transformou o placar em goleada para as Brabas ainda na primeira etapa. Além da superioridade no quesito ofensivo, o Corinthians também não deu quase nenhuma oportunidade de o ADIFFEM fazer ao menos seu golzinho de honra.

Na volta do intervalo, o Corinthians continou massacrando o ADIFFEM. Eudimilla anotou logo mais dois gols no início do 2º tempo, enquanto Gabi Zanotti e Yasmin fecharam a goleada por 8 a 0.

Gols e destaques

1 x 0: Gabi Zanotti fez o primeiro gol da partida aos 4 minutos de jogo. A capitã das Brabas marcou de cabeça, mandando no contrapé de Liendo, após se antecipar à zaga em um bom cruzamento de Paulinha pelo lado direito.

2 x 0: Eudimilla cruzou para dentro da área e Duda Sampaio dominou e finalizou rasteiro no canto direito. A atacante estava impedida no momento do passe, mas a arbitragem não marcou. Nesta fase da Libertadores Feminina, não há o VAR e permanece a decisão de campo.

3 x 0: Eudimilla foi empurrada dentro da área por Verónica da Silva. Pênalti para o Timão. A própria Eudimilla cobrou com muita categoria no canto direito, anotando o terceiro gol das Brabas.

4 x 0: Carol Nogueira tocou para Gabi Zanotti, que escorou para trás. Ju Ferreira dominou e entrou na área com facilidade, batendo no canto esquerdo de Liendo.

5 x 0: Gabi Zanotti fez um passe preciso na frente para Eudimilla, que finalizou de bate-pronto abrindo os trabalhos corintianos no 2º tempo.

6 x 0: Hat-trick para Eudimilla. A atacante do Timão fez de cabeça e chegou ao seu terceiro gol na partida após cruzamento de Carol Nogueira.

7 x 0: Yasmin cobrou falta na grande área, e Gabi Zannotti finalizou de primeira para fazer o sétimo gol das Brabas.

8 x 0: Yasmin, que entrou no lugar de Belinha, marcou um golaço de canhota! A ponta veio pela direita, cortou para o meio e chutou de fora da área, encobrindo a goleira e mandando na gaveta.

Quase o gol de honra! No bate e rebate na área corintiana, Solórzano chutou para grande defesa de Lelê, que repetiu a dose defendendo o rebote, não deixando o ADIFFEM sair do 0.

Ficha técnica

Corinthians 8 x 0 ADIFFEM

Campeonato: Libertadores Feminina (2ª rodada)

Data: 06/10/2024

Local: Estádio Arsenio Erico, Assunção (Paraguai)

Hora: 17h30 (horário de Brasília)

Árbitra: Elizabeth Tatyana (Peru)

Cartões amarelos: Florez (ADI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gabi Zanotti (COR), 4' do 1º tempo (1-0); Duda Sampaio (COR), 25' do 1º tempo (2-0); Eudimilla (COR), 32' do 1º tempo (3-0); Ju Ferreira (COR), 36' do 1º tempo (4-0); Eudimilla (COR), 7' do 2º tempo (5-0); Eudimilla (COR), 9' do 2º tempo (6-0); Gabi Zanotti (COR), 23' do 2º tempo (7-0); Yasmin (COR), 33' do 2º tempo (8-0).

Corinthians: Lelê; Paulinha, Dani Arias, Mariza (Érika), Beliha (Yasmin); Ju Ferreira, Duda Sampaio (Vic Albuquerque), Gabi Zanotti (Jaque); Carol Nogueira, Millene (Gisela), Eudimilla. Técnico: Lucas Piccinato.

ADIFFEM: Liendo; Milano, Diana González, Verónica (Maria Ardilles), Vizcuña, Sandoval; Mariannys Rodriguez (Carmen Payares), Solórzano (Kareylen), Maryury (Camille); Jhoagny Contreras (Yardelis Oliveros), Florez. Técnico: Ezequiel Moreno Briceño.