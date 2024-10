Elenco do São Paulo ganha três dias de folga após derrota para o Cuiabá

O São Paulo deu três dias de folga ao elenco após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, neste sábado, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores ganharam descanso neste domingo, segunda e terça-feira. A reapresentação está agendada para quarta-feira, no período da tarde, no CT da Barra Funda.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O técnico Luis Zubeldía visa utilizar este intervalo de jogos para melhorar o rendimento do time, que não foi bem em Cuiabá. Além disso, ele contará com retornos importantes.

O atacante Calleri e o zagueiro Alan Franco, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição do treinador. Ele terá também a volta de Erick, outro que cumpriu suspensão e pode retornar ao banco de reservas.

O técnico argentino, ainda, pode contar com a volta de Ferreira, que vem aprimorando a forma física. Por outro lado, o atacante André Silva e o zagueiro Arboleda receberam o terceiro cartão amarelo e, portanto, estão fora.

Com a derrota em Cuiabá, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória sobre o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chegou a 51.