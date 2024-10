Com nova virada, Pigossi ganha no Paineiras e recupera ranking

Pelo segundo dia consecutivo, Laura Pigossi virou partidas difíceis e conquistou o Torneio Internacional Feminino de Tênis ? Ano VII ? Engie Open, competição de nível W75 do ranking mundial. Diante de arquibancada lotada no clube Paineiras do Morumby, a brasileira virou em cima da italiana Beatrice Ricci, de 21 anos, com parciais de 6/7 (3-7), 6/3 e 6/3.

"Esses torneios são muito importantes para a gente, por jogar em casa e na frente do público e, ao mesmo tempo, incentivar também a nova geração", afirmou Laura ao receber seu troféu do presidente do Paineiras, Carim Saad. "A semana foi muito especial por atuar em casa, eu sempre me transformo nessas horas". A campeã ficou com o prêmio de US$ 9.142 (cerca de R$ 49.926).

Sobre a partida, a número 2 do Brasil relatou: "Estava prestando muita atenção no que ela estava fazendo e tive dúvidas no tiebreak. A partir do segundo set, percebi que ela estava mais cansada e optei por fazê-la correr. Senti também a parte física, mas a motivação do público ajudou muito".

Este foi o 11º título na carreira da tenista de 30 anos e o segundo mais valioso, depois do WTA 125 que faturou em Buenos Aires do ano passado. Também é o segundo conquistado nesta temporada, já que em março foi campeã do W50 de Pretória, na África do Sul.

A campanha garante ao menos tempo 75 pontos no ranking para Pigossi, que assim deve subir do atual 144º posto para o 127º e ficar mais próxima de seu objetivo desta temporada, que é recuperar o top 100 e garantir vaga direta no Australian Open. Pigossi volta agora para Espanha para treinamentos e jogar dois torneios em Barcelona, retornando para a América do Sul para os WTA 125 previstos para Colômbia, Chile e Florianópolis.

Na final de duplas, realizada no final da tarde de sábado, o título ficou para a italiana Nicole Fossa e a cazaque Zhibek Kulambayeva ao derrotarem a grega Eleni Christofi e a italiana Aurora Zantedeschi, por 3/6, 6/2 e 10-4.

Além do presidente Saad, o Paineiras participou da cerimônia de premiação com Guilherme Sá, diretor de tênis, e Ana Flávia Pizzo Barbosa, coordenadora do tênis feminino do clube.