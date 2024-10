São Paulo superestimado? 'Crise de dentro para fora', diz Milly Lacombe

O São Paulo perdeu para o vice-lanterna Cuiabá por 2 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O momento da equipe foi discutido no Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte.

Para o narrador João Guilherme, o técnico Zubeldía perdeu o controle da equipe como havia feito quando chegou para assumir o São Paulo. Já para Milly Lacombe, a crise parece ter início dentro do próprio clube.

Algo aconteceu no São Paulo recentemente que a impressão é que o Zubeldía perdeu o controle da situação. O time do São Paulo foi supervalorizado. É um bom time, tem bons jogadores, um elenco que oferece algumas opções. Mas criou-se uma expectativa no São Paulo que eu acho que esse time não pode dar. O Zubeldía teve um início muito interessante e depois começaram as oscilações. Esse resultado de hoje, por pior que o São Paulo esteja, é bem superior ao Cuiabá. Mesmo jogando lá, era para ter vencido. Algo está esquisito, está fora do lugar, e pode ter consequências, sem dúvida. João Guilherme, no Fim de Papo