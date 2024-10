Bia Haddad alcança a vaga nas quartas de final nas duplas em Pequim

Eliminada da chave de simples, Bia Haddad segue forte na disputa de duplas do WTA 1000 de Pequim. Nesta terça-feira, a brasileira garantiu a vaga nas quartas de final do torneio.

Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund venceram a parceria formada por Timea Babos (Hungria) e Yana Sizikova (Rússia). O duelo foi definido em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/2.

As adversárias pela vaga na semifinal de Pequim já estão definidas. Bia e Siegemund vão enfrentar as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, que são as quintas cabeças de chave da competição.

Na disputa de simples do torneio chinês, Bia Haddad acabou eliminada pela norte-americana Madison Keys na terceira rodada por 2 sets a 0, com dupla parcial de 6/3.