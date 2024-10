Lanterna da Série B, Guarani empata com Avaí e emenda segundo jogo sem vencer na Série B

Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Avaí no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e empatou sem gols.

Com o resultado, o Bugre, lanterna da competição, emendou o segundo jogo sem vencer (uma derrota e um empate) e ficou com 25 pontos, sete a menos em relação ao Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. Do outro lado, o Avaí ficou na nona posição, agora com 41 pontos.

O Guarani retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Ituano, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior. Também pela 30ª rodada, o Avaí duela diante do Brusque na sexta-feira. Desta vez às 21h30, na Ressacada.

O primeiro lance de perigo saiu aos seis minutos da etapa inicial, com Giovanni, do Avaí. O jogador pegou a sobra de bola e finalizou, mas pela linha de fundo.

Aos 11, o Guarani respondeu com João Victor. No entanto, o jogador finalizou mal.

Dois minutos depois, Caio Dantas caiu dentro da área e o VAR parou para analisar. Porém, nada foi marcado e a partida seguiu.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Estêvão, do Guarani, recebeu de João Victor e bateu com categoria. A bola passou perto do gol defendido por César Augusto.

Aos 38 minutos, Giovanni levantou para Tiago Pagnussat, mas o atleta cabeceou em cima da marcação.