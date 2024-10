Gabigol 'previu' Filipe Luís treinador em 2021 e cobrou faixa de capitão

Durante a Live do Flamengo desta segunda (30), Renato Maurício Prado comentou um vídeo de 2021 em que Gabigol diz que Filipe Luís seria seu treinador, pedindo para ser capitão.

RMP ressaltou que há apenas quatro remanescentes do time de 2019 no Flamengo, dizendo que Gabigol é único que não é titular. O jornalista acredita que Filipe Luís tentará recuperar melhor futebol do ex-companheiro e agora comandado.

O interessante dessa história toda é que, dos parças de 2019, sobraram Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Quatro remanescentes. E o único que não vinha sendo titular era o Gabriel. mas que o Filipe Luís vai querer recuperá-lo eu tenho certeza. E não me espantarei se ele começar com o Gabriel de titular contra o Corinthians.

RMP

'Vasco e Corinthians querem ser espertalhões', diz RMP sobre Copa do Brasil

O clube paulista e o cruzmaltino estão descontentes com a alteração feita pela CBF na data do jogo de volta: do dia-base 17 para os dias 19 e 20 de outubro. RMP entende que nenhum dos dois será prejudicado com a mudança.

'Ninguém pode cobrar exageradamente do Filipe Luís', diz RMP

Na opinião de RMP, a maior cobrança sobre o novo treinador do Flamengo será no Campeonato Brasileiro. O jornalista entende que a Copa do Brasil com certeza seria perdida com Tite.

'Tite não percebeu que a batata estava assando?' questiona RMP

Para RMP, Tite parecia não ter ideia de que seria demitido. O jornalista disse que entre os torcedores e a imprensa, por outro lado, já anunciava.

