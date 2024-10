São Paulo ganha folga após vitória no Majestoso e se reapresentará nesta terça-feira

Após a vitória no Majestoso no último domingo, por 3 a 1, no Estádio Mané Garrincha, o elenco do São Paulo ganhou a segunda-feira de folga. A equipe, assim, terá o dia para recuperar as energias e descansar.

O grupo tricolor se reapresentará aos treinos nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda. De volta à capital paulista, a delegação abrirá a preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro.

Com as eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, o São Paulo só voltará a campo neste sábado, quando enfrenta o Cuiabá. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo, o Tricolor não terá à disposição o zagueiro Alan Franco. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo no Majestoso, no último domingo, e precisará cumprir suspensão automática.

Michel Araujo, Patryck, Alisson e Pablo Maia, que seguem lesionados, devem continuar fora. A maior dúvida é com relação a Ferreira, que avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda e, caso tenha condições físicas, pode voltar a ficar ao menos no banco de reservas.

Em contrapartida, o São Paulo contará com o retorno de Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão no clássico contra o Corinthians e estará disponível para a partida no Mato Grosso.

Com a vitória no Majestoso, o São Paulo chegou aos 47 pontos e ocupa a quinta posição da Série A. O elenco, agora, terá a semana livre para se preparar para o próximo confronto e vai em busca de mais uma vitória na competição nacional.