Dudu faz atividades no CT em dia de folga do Palmeiras com companhia de lesionados

Após vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG no último sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Palmeiras recebeu folga dupla. No entanto, alguns atletas marcaram presença na Academia de Futebol nesta segunda-feira, dentre eles o atacante Dudu que, através de suas redes sociais, publicou imagem ao lado de Estêvão, Piquerez, Mayke e Michel Augusto.

No último triunfo, Dudu foi quem sofreu o pênalti que gerou o segundo tento do Verdão após entrar em campo aos 36 minutos da etapa complementar. Este foi seu 12° jogo do camisa sete alviverde na atual temporada. Até junho, o ídolo palmeirense se recuperava de grave lesão sofrida no joelho direito em agosto de 2023.

Dias após ser liberado para retornar aos gramados, acabou se envolvendo em polêmica por conta do imbróglio de uma negociação com o Cruzeiro, mas permaneceu no Palmeiras. Desde então, tenta recuperar seu espaço.

Estêvão, por sua vez, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no jogo contra o Criciúma e está em tratamento. Já o lateral direito Mayke se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

O lateral esquerdo Piquerez vem sendo desfalque no Palmeiras há quase dois meses, quando sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atleta de 26 anos passou por cirurgia no dia 20 de julho e, desde então, também passa por tratamento. Mesmo que esteja perto da fase final de recuperação, a expectativa é que não volte a campo nesta temporada e fique pronto para jogar apenas a partir de 2025.

Michel Augusto pertence à categoria sub-20 do clube, mas também participou da atividade.

O Verdão volta aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.