Casagrande elogia joia da base do São Paulo: 'Linhagem Lamine Yamal'

O jovem Lucas Ferreira marcou seu primeiro gol como jogador profissional na vitória do São Paulo diante do Libertad, por 2 a 0, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Ferreira já realizou dez partidas desde que ascendeu das categorias de base. O bom desempenho rendeu elogios de Walter Casagrande. O comentarista elencou as qualidades do atleta, com destaque para sua habilidade.

"Esse garoto, o Lucas Ferreira, é um ótimo jogador. É habilidoso, canhoto, joga pela direita, vai para o fundo, vai para dentro, acompanha a jogada, tem a passada larga", disse ao UOL.

Além da valorização, o ex-atacante comparou o futebol do meia-atacante com o do espanhol Lamine Yamal e do palmeirense Estêvão.

"É uma vantagem que ele tem. É uma linhagem de novos jogadores que vem surgindo: a linhagem Lamine Yamal. Começou a ter essa linhagem no futebol, todos muito jovens. O Estêvão é parecido, e o (Lucas) Ferreira é parecido", completou.

Lucas Ferreira saiu do banco no intervalo e deu novo ritmo ao time de Luis Zubeldía. Além da bola na rede, que inaugurou o triunfo, ele participou da jogada que culminou no gol de André Silva.