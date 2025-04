Félix Torres é expulso contra o Racing-URU e desfalca Corinthians na próxima rodada da Sul-Americana

O Corinthians ganhou um desfalque para a próxima rodada da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, logo nos primeiros minutos do duelo contra o Racing-URU, o zagueiro Félix Torres foi expulso e terá que cumprir suspensão automática diante do América de Cali, no próximo dia 6 de maio.

Félix Torres foi expulso aos 13 minutos da etapa inicial. O zagueiro errou o domínio após passe de Carrillo e viu Espinosa tomar a posse. O equatoriano, então, deu um duro carrinho. Inicialmente, o árbitro mostrou o amarelo, mas após revisão no VAR, apresentou o vermelho.

Para o duelo contra o América de Cali, então, o Corinthians deve ter apenas quatro zagueiros à disposição. São eles: Gustavo Henrique, Cacá, André Ramalho e João Pedro Tchoca.

Essa não é a primeira vez que Félix Torres é expulso na temporada. O camisa 3 já havia recebido o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, no jogo de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, também na Arena. Na ocasião, o Timão segurou o empate e saiu com o título.

Em 2025, ao todo, Félix Torres disputou 17 partidas com a camisa do Corinthians, todos como titular. O zagueiro marcou um gol, recebeu cinco cartões amarelos e dois vermelhos.

Sem Félix Torres à disposição, o Corinthians enfrenta o América de Cali no próximo dia 6 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Grupo C da competição.