Yuri Alberto diz que jogo seria diferente 'se tivesse de igual para igual'

Autor do único gol do Corinthians na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão, Yuri Alberto lamentou as expulsões do Timão e disse que o jogo seria diferente em igualdade numérica.

Tarde lamentável, infelizmente. Se tivesse de igual para igual teria sido muito diferente. Foi uma ocasião muito difícil de acontecer

Yuri Alberto, em entrevista ao canal Premiere

O que aconteceu

O Corinthians teve Fagner e André Ramalho expulsos e jogou com dois homens a menos desde os 17min do segundo tempo.

Fagner recebeu o amarelo aos 27min do primeiro tempo após cometer falta em cima de Lucas e interromper uma jogada vista como promissora. O vermelho veio aos 49min da etapa inicial, após pisão em Calleri checado no VAR que resultou em pênalti e no primeiro gol do jogo, marcado por Lucas.

André Ramalho recebeu o vermelho direto aos 17min do segundo tempo depois de dar uma cotovelada em Luciano, em mais um lance revisto pelo VAR.

O resultado manteve o Corinthians com 28 pontos, na zona de rebaixamento (17º lugar) do Brasileirão. "Vamos trabalhar para fugir dessa zona que é muito desconfortável para nós", complementou o atacante corintiano.

Arboleda e André Silva marcaram os outros gols do São Paulo, aos 29' e 52' da etapa final. O gol de Yuri Alberto saiu aos 37min do segundo tempo, mas não foi suficiente para a reação do Timão.