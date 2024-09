Torcedores do Corinthians reservam todos os ingressos disponíveis para o treino na arena

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Corinthians anunciou que todos os ingressos para o treino aberto, que será realizado neste sábado, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, foram reservados. A preparação é a última antes do clássico contra o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão.

A primeira abertura dos ingressos aconteceu às 11h desta sexta-feira, somente para grupos de Acessibilidade e PCDs. Já a segunda parte foi liberada às 13h, desta vez para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor, enquanto a última, para torcedores em geral, ocorreu às 15h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Todos os ingressos foram disponibilizados gratuitamente. Em nota oficial, o Corinthians pediu apenas para que os torcedores levem para o estádio 1 kg de alimento não-perecível. As doações serão destinadas para a ONG Amigos do Bem.

O clássico é de fundamental importância para o Timão. Embalado nas copas, a equipe ainda está no Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, e mira a vitória para escapar da zona de rebaixamento.

O Majestoso está marcado para o domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h (de Brasília).