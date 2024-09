Gustavo Scarpa se irrita ao ser substituído no Atlético-MG

Gustavo Scarpa se tornou um dos personagens da derrota do Atlético-MG para o Palmeiras em jogo disputado neste sábado pelo Brasileirão 2024. O jogador demonstrou muita irritação ao ser substituído na etapa complementar do estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

A alteração aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. Ao perceber que seria o escolhido para deixar o gramado, Scarpa fechou a expressão. Ao chegar ao banco de reservas, jogou as chuteiras com força.

O Atlético-MG não contou com o técnico Gabriel Milito neste sábado. O argentino cumpriu suspensão. O auxiliar Lucas Gonçalves comandou o Galo.

Em Campinas, o Atlético-MG acabou derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1. O resultado manteve o time mineiro com 36 pontos, longe da disputa por uma vaga à Libertadores da América.