Augusto Melo celebra treino aberto na Arena, e Raniele valoriza apoio da torcida do Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians finalizou a preparação para o Majestoso em um treino aberto realizado na Neo Química Arena. O Timão visita o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinamento aberto no estádio foi promovido pela diretoria alvinegra como uma forma de trazer força e apoio ao elenco, que terá mais um compromisso decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão neste fim de semana.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo esteve presente na atividade deste sábado. O dirigente anunciou um novo patrocínio para a barra de trás da camisa e celebrou a realização do treino aberto na Neo Química Arena.

"Eu fico muito feliz. Primeiro que o corintiano está voltando a sorrir, o Corinthians está voltando a ser protagonista. Isso tudo faz parte, é o que a gente sempre falava, o que a gente queria: o torcedor muito próximo. E é isso que está acontecendo. Espero que isso aconteça muito mais vezes. Olha o comportamento deles (torcida), a alegria. Isso só incentiva os atletas nas próximas partidas, incentiva a conquistar uma próxima vitória. Isso é muito bom e fortalece muito o time", disse à Corinthians TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Para o Majestoso, o Corinthians terá três importantes retornos. O técnico Ramón Díaz voltará a ficar à beira do gramado após cumprir suspensão. O caso é o mesmo de André Ramalho, que também esteve suspenso no duelo da última rodada.

Além disso, o Timão também deve ter Raniele entre os relacionados para o clássico. O volante, que vinha desfalcando a equipe por um desconforto no adutor, trabalhou com bola nos últimos treinos. O jogador valorizou o apoio da Fiel Torcida neste sábado e comentou a preparação corintiana.

"Trabalhamos bem forte essa semana. Ficamos felizes por ter esse treino aberto aqui para termos esse contato mais próximo com a torcida e poder receber esse carinho e apoio deles. Nos preparamos bastante, estamos em uma sequência boa e esperamos fazer um bom jogo lá", afirmou o atleta.

Como bem dito por Raniele, o Corinthians chega embalado para o Majestoso. A equipe vem de três vitórias seguidas e de uma classificação maiúscula sobre o Fortaleza na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, porém, ainda vive situação delicada e abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Assim, o Alvinegro vai em busca da vitória no Majestoso para, quem sabe, deixar o Z4 ao fim desta rodada.