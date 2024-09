Paysandu x Ituano: prováveis escalações e onde assistir à Série B do Campeonato Brasileiro

Na noite deste sexta-feira, o Ituano visita o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém, no Pará. O jogo é válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e começa a partir das 21h30 (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ITUANO FUTEBOL CLUBE (@ituanofc)

O jogo poderá ser acompanhado pelo YouTube do Canal GOAT, pela TV Brasil e pelo Premiere.

PONTUAÇÃO

Paysandu - 30 pontos em 28 jogos (16º colocado)

Ituano - 28 pontos em 28 jogos (18º colocado)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Bryan Borges, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Esli Garcia (Cazares); Jean Dias, Borasi (Yony) e Nicolas.



Técnico: Márcio Fernandes

Ituano: Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Richard, Rodrigo, Miquéias, José Aldo, Bruno Xavier, Vinícius Paiva, Salatiel.



Técnico: Alberto Valentim

ARBITRAGEM

O árbitro principal da partida será Lucas Paulo Torezin (PR). Os assistentes serão Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR). O comando do VAR será responsabilidade de Elmo Alves Resende Cunha (GO).