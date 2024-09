Internacional empata com Red Bull Bragantino e desperdiça chance de ingressar no G6 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Internacional visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, empatou por 2 a 2 e perdeu a chance de ingressar no G6 da competição. Rafael Borré e Enner Valencia balançaram as redes para os visitantes, enquanto Jhon Jhon e Vitinho igualaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 42 pontos, na oitava posição. Caso vencesse, alcançaria os 44 pontos e ultrapassaria o Bahia, sexto colocado, também com 42. Já o Red Bull Bragantino ficou com 32 somados, na 11ª colocação.

O Internacional volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Beira-Rio. No mesmo dia, às 11h, o Red Bull Bragantino visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Ambos os duelos serão válidos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

O placar foi inaugurado pelo Internacional aos 13 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela ponta esquerda, Bernabei tirou o marcador e cruzou para Borré que, na pequena área, cabeceou no contrapé de Cleiton e marcou.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Red Bull Bragantino chegou ao empate. Após lançamento de Lincoln, Eduardo Sasha ajeitou de cabeça para Jhon Jhon, que limpou Vitão e finalizou cruzado com a perna direita.

O Red Bull Bragantino ficou na frente do placar aos 30minutos do segundo tempo. Após rápida troca de passes pela esquerda, Luan Cândido cruzou e encontrou Vitinho na segunda trave. O atacante finalizou cruzado, no ângulo direito de Rochet.

Aos 32 minutos, o Internacional deixou tudo igual. Em jogada pela direita, Gustavo Prado arrematou e Cleiton defendeu, mas Enner Valencia aproveitou o rebote e apenas empurrou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 INTERNACIONAL

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 25 de setembro de 2024, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jos Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

GOLS: Rafael Borré, aos 13? do 1ºT (Internacional) / Jhon Jhon, aos 43? do 1ºT (RB Bragantino) / Vitinho, aos 30? do 2ºT (RB Bragantino) / Enner Valencia, aos 32? do 2ºT (Internacional)

Cartões amarelos: Rafael Borré, aos 23? do 2ºT (Internacional) / Palacios, aos 27? do 2ºT (RB Bragantino) / Vinicinho, aos 28? do 2ºT (RB Bragantino) / Vitão, aos 34? do 2ºT (Internacional) / Luan Cândido, aos 42? do 2ºT (RB Bragantino)

RB BRAGANTINO: Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido; Matheus Fernandes (Palacios), Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Arthur Sousa) e Licoln (Jadsom); Mosquera (Vinicinho), Eduardo Sasha (Gustavinho) e Vitinho.



Técnico: Pedro Caixinha

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Igor Gomes), Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Wanderson), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Enner Valencia)



Técnico: Roger Machado