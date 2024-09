Santos tem acesso encaminhado, mas disputa por título da Série B segue acirrada

Restam apenas dez jogos para o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 28 rodadas, o Peixe conquistou 50 pontos e ocupa a segunda posição da competição. O acesso da equipe está bem encaminhado, mas o título segue em grande disputa com o Novorizontino.

Na última segunda-feira, os times se enfrentaram na Vila Belmiro e empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Santos perdeu a chance de assumir a liderança e permaneceu na segunda colocação, com um ponto a menos do que o Novorizontino, que se manteve em primeiro lugar.

O Peixe ainda soma cinco pontos a mais do que o Vila Nova, primeira equipe fora da zona de acesso para a Primeira Divisão do Brasileiro. Assim, deve garantir sem grandes sustos sua volta à elite do futebol nacional.

O Alvinegro Praiano terá uma tabela equilibrada até o fim da Série B. Nas dez partidas que faltam, o time comandado por Fábio Carille enfrenta cinco clubes que estão na parte de baixo da tabela no momento e cinco da parte de cima. Além disso, realizará cinco jogos em casa e o restante fora.

Os adversários da reta-final do Peixe são: Operário-PR (C), Goiás (F), Mirassol (C), Chapecoense (F), Ceará (C), Ituano (F), Vila Nova (C), Coritiba (F), CRB (C) e Sport (F).

O próximo duelo do Santos será com o Operário-PR, pela 29ª rodada da Segunda Divisão. A partida será realizada no sábado (28), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.