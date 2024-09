Corinthians vence o São Paulo e é hexa brasileiro com recorde de público

O Corinthians é hexacampeão do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas venceram o São Paulo por 2 a 0 neste domingo (22), na Neo Química Arena, que contou com mais de 44 mil pessoas nas arquibancadas.

O que aconteceu

Jaqueline e Carol Nogueira marcaram os gols da vitória alvinegra, no segundo tempo. No jogo de ida, no Morumbis, o Corinthians já havia vencido por 3 a 1.

O duelo em Itaquera marcou um novo recorde de público do futebol femino na América do Sul. A arena contou com 44.136 pagantes.

Este foi o quarto encontro entre Corinthians e São Paulo em finais no futebol feminino, a primeira pelo Brasileirão. As Brabas continuam invictas no clássico e, ao todo, conquistaram quatro títulos sobre as rivais: o Brasileiro de hoje e três edições de Paulistão (2019, 2021 e 2023).

Jogadoras do Corinthians comemoram o hexampeonato brasileiro Imagem: Alan Morici/AGIF

Como foi o jogo

Mesmo com a vantagem conquistada fora de casa, as Brabas entraram em campo com mais ímpeto e ditaram o ritmo dos primeiros 30 minutos. As donas da casa povoaram o campo de ataque, tiveram mais posse de bola, mas a defesa tricolor dificultou a movimentação das pontas com forte marcação.

Usando o contra-ataque como estratégia, o São Paulo cresceu no último quarto da etapa inicial, assustou em chute à queima-roupa de Aline Milene e teve um belo gol de Ana Alice anulado por impedimento.

No retorno do intervalo, as tricolores voltaram com outra proposta, pressionando mais a saída de bola e forçando os erros das adversárias. Camilinha desperdiçou a chance de abrir o placar, com chute dentro da área, antes dos cinco minutos.

Porém, após a bobeada, as Brabas colocaram a bola no chão e voltaram a trocar passes no ataque. Não demorou muito para que Jaqueline tivesse a oportunidade de cabecear e marcar o gol do título. Por fim, Carol Nogueira ampliou o marcador perto dos acréscimos em jogada individual.

Carol Nogueira comemora ao marcar o segundo gol do Corinthians Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Gols e lances importantes

Maressa reclama de pênalti. A volante do São Paulo ficou na bronca com a arbitragem após jogada de Isa Guimarães, que driblou duas defensoras do Corinthians e caiu dentro da pequena área, aos 33 minutos. O protesto acintoso de Maressa rendeu cartão amarelo para a camisa 8.

Nicole salva. Aos 42, o Tricolor Paulista teve ótima chance com Aline Milene. Ela recebe lindo passe na área, finaliza na saída da goleira e Nicole faz a defesa para salvar o Coritnhians.

Não valeu! A um minuto do fim do tempo regulamentar, Ana Alice fez linda jogada na pequena área. A zagueira estava bem posicionada, recebeu passe, dominou no peito e, com tranquilidade, tocou por cobertura sobre Nicole. A árbitra apontou impedimento no lance e anulou o golaço do São Paulo.

O que é isso, Camilinha. Antes dos 5 minutos da segunda etapa, Aline Milene recebeu na direita, passou por duas marcadoras, invadiu a área e encontrou Camilinha sozinha, na marca do pênali. A camisa 10 teve tempo para dominar e pensar, mas isolou a finalização.

Gol do título! Depois do susto, o Corinthians colocou mais a bola no chão e trabalhou os passes. Aos 18, Yasmim ganhou espaço pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou. Millene apareceu para ajeitar de cabeça e, de frente para a meta, Jaqueline testou a bola para o fundo da rede.

Na trave! Perto dos 40, Serrana recebeu na direita, arrumou para trás e Rafa Mineira chegou chutando firme, de primeira. A bola pegou efeito, mas bateu na trave direita de Nicole.

Carol amplia. No fim, Carol Nogueira puxou contra-ataque sozinha, carregou por mais de metade do campo, protegeu da marcação, invadiu a área e tocou na saída de Carlinha para fazer 2 a 0.

Robinha expulsa pelo VAR. Já nos acréscimos, a meia Robinha 'matou' um contra-ataque das adversárias com um carrinho por trás de Eudimilla. A árbitra aplicou cartão amarelo, mas o VAR chamou para revisão e, após a análise, mostrou o vermelho.

Corinthians 2 x 0 São Paulo

Data: 22 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Arbitra: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Maíra Mastella Moreira

Cartões amarelos: Millene (COR); Maressa (SAO)

Cartão vermelho: Robinha (SAO)

Gols: Jaqueline, aos 17'/2T e Carol Nogueira, aos 44'/2T

Corinthians: Nicole, Isabela, Dani Arias (Erika), Mariza e Yasmin (Paulinha); Yaya, Vic Albuquerque e Duda Sampaio (Ju Ferreira); Gabi Portilho (Eudimilla), Jaqueline (Carol Nogueira) e Millene (Gabi Zanotti). Técnico: Lucas Piccinato

São Paulo: Carlinha, Leticia Alves, Kaka, Ana Alice (Jéssica Soares) e Bia Menezes; Duda Serrana, Maressa (Robinha), Aline e Camilinha (Rafa Mineira); Isa (Laryh) e Dudinha (Mariana Santos). Técnico: Thiago Viana