São Paulo resiste a '7 a 1' do Botafogo e 'sabe sofrer' para se manter vivo

Do UOL, em São Paulo e no Rio

O São Paulo se segurou, superou um "7 a 1" para o Botafogo e conseguiu levar para o MorumBis um empate sem gols nas quartas da Libertadores que foi visto com bons olhos por atletas e pelo técnico Luis Zubeldía.

O que aconteceu

O Botafogo teve sete finalizações certas na partida, contra apenas uma do Tricolor — isso sem contar as bolas na trave contra Rafael. No único chute a gol do São Paulo, Luiz Gustavo experimentou da entrada da área e viu John fazer uma defesa sem grande dificuldade no 2° tempo. No total, foram 23 finalizações dos cariocas, contra seis dos paulistas.

Rafael foi bastante exigido. O goleiro, que recebeu a maior nota da partida na plataforma Footstats (8,7), praticou ao menos três defesas difíceis e contou com a sorte duas vezes, quando o Botafogo acertou a trave com Savarino e Luiz Henrique.

O sistema de três zagueiros não funcionou da maneira ideal: o São Paulo acabou engolido pelos cariocas nos primeiros 45 minutos e só conseguiu se ajustar na etapa final, quando Zubeldía desfez a linha defensiva e colocou Alan Franco como lateral.

Ele [Alan Franco] tira muitos cruzamentos. O Igor [Jesus] não é tão alto, mas cabeceia muito bem. Sabíamos que, se nossos laterais fossem profundos e não cuidássemos da bola, o jogo iria passar muito por cruzamentos Zubeldía, ao explicar zagueiro atuando como lateral

Rafael e Lucas valorizaram o bordão "saber sofrer" diante da qualidade do Botafogo.

Tivemos dificuldade pela boa marcação na saída de jogo, eles têm jogadores muito rápidos. A segunda bola sempre caiu no pé deles e é um time muito veloz. Mesmo com isso, conseguimos defender bem. Vamos ter que passar por momentos em que temos que saber sofrer Rafael

Uma equipe que quer ser campeã tem que saber sofrer. Soubemos fazer isso hoje, nos defendemos bem no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco, controlamos um pouco mais o jogo, mas acho que conseguimos um resultado interessante para o jogo da volta Lucas

O 0 a 0 deixa o São Paulo otimista para a volta, na próxima quarta (25), no MorumBis: nos últimos 15 jogos em casa, o São Paulo venceu 12 vezes — empatou uma, contra o próprio Botafogo, e perdeu outras duas.

