Bola de Ouro em risco? Números de Vini Jr murcham na reta final do prêmio

Cotado como favorito ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr vem de atuações tímidas no "sprint final" da premiação, que será realizada em 28 de outubro.

Devendo em campo?

O atacante brasileiro está tendo um início de temporada europeia apagado pelo Real Madrid — levando em consideração as expectativas sobre ele. O camisa 7 dos Merengues balançou a rede duas vezes e deu duas assistências nos primeiros sete jogos do time, tendo passado em branco em dois dos últimos três compromissos.

Vini participou de 33 gols em 39 jogos pelo clube na temporada passada. Foram 24 gols e nove assistências no período, com média de 0,62 gol por jogo — bem acima da média atual, de 0,29. As atuações do brasileiro na temporada 2023/24 o credenciaram como principal candidato a ser eleito o melhor jogador na premiação realizada pela Uefa e pela France Football.

Protagonista na conquista da última Liga dos Campeões, ele agora tem Mbappé para dividir os holofotes no ataque. O atacante francês soma cinco gols (um deles em pênalti cedido por Vini) e nenhuma assistência nos mesmos sete jogos. Ambos, no entanto, ressaltam publicamente o bom relacionamento entre eles.

Vini Jr em ação durante Paraguai x Brasil, duelo das Eliminatórias Imagem: Christian Alvarenga/Getty Images

Também pesa nessa fase de oscilação o fraco rendimento de Vini pela seleção brasileira. Ele não vem conseguindo repetir o brilho que tem no Real quando veste a camisa do Brasil e até virou alvo de críticas por isso, sendo cobrado para ter uma atuação "de Bola de Ouro" representando seu país. Principal referência sem Neymar, o camisa 7 só fez dois gols nos últimos 13 jogos da equipe canarinho.

O próprio técnico Carlo Ancelotti admitiu que Vini Jr não está em sua "melhor versão". O treinador italiano, no entanto, pediu carinho ao brasileiro e afirmou que é uma questão de tempo até o brasileiro voltar a se destacar pelo Real.

Cornetas e caminho pela frente

Vini Jr, do Real Madrid, em jogo contra o Real Valladolid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Vini Jr vem ouvindo críticas na imprensa espanhola. Tanto veículos da mídia catalã como madrilenha estão cobrando o jogador para retomar o protagonismo na equipe. O diário As manchetou "Procura-se Vinícius" na última semana, e o Mundo Deportivo escreveu nesta quinta (19) que ele se "esvaziou" na reta final para a Bola de Ouro.

Em contrapartida, os números atuais de Vini não divergem tanto dos que ele registrou no início da temporada passada, antes de despontar. O brasileiro marcou três gols e deu uma assistência nos primeiros sete jogos daquela edição do futebol europeu.

O brasileiro ainda tem oito jogos antes da cerimônia da Bola de Ouro — entre eles clássicos contra Atlético de Madri e Barcelona. O evento premia os destaques da temporada passada, mas o momento atual tem efeito simbólico para o jogador "chegar grande" na disputa pelo troféu individual.