Bidon volta a ser titular após 2 meses e quer consolidar retomada de espaço no Corinthians

Um dos destaques da vitória contra o Fortaleza, o volante Breno Bidon voltou a ser escalado como titular após mais de dois meses. O jovem, agora, busca consolidar a retomada de espaço no Corinthians.

A última vez entre os 11 iniciais havia sido na derrota para o Vasco, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no dia 10 de julho. Desde a chegada de Ramón Díaz, por sinal, o meio-campista perdeu espaço.

Bidon, inclusive, chegou a não ser utilizado em nove dos 17 jogos do Corinthians após o revés frente ao Gigante da Colina. A atuação contra o Botafogo, contudo, parece ter revertido esta situação.

Acionado no segundo tempo, o volante foi importante para a melhora do Timão, apesar da derrota por 2 a 1, no Nilton Santos. Eleito craque da Copinha, o jovem participou de 29 jogos em 2o24, com dois gols e quatro assistências.

Na busca por consolidar a retomada, Breno Bidon foca no duelo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, às 16h (de Brasília) desse sábado, na Neo Química Arena. Com 25 pontos, o Timão está em 18º lugar, com dois de desvantagem para o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem um jogo a menos.