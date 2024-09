Vitórias aliviam pressão, e Carille ganha fôlego para reta decisiva da Série B

O técnico Fábio Carille está de ânimos renovados no comando do Santos. Antes pressionado no cargo, o comandante viu as críticas amenizarem após as duas vitórias seguidas e ganhou fôlego para a reta decisiva da Série B.

Carille estava com as costas na parede por conta da sequência negativa do Peixe na Segunda Divisão. O time, que não vinha desempenhando bem, chegou a ficar quatro partidas consecutivas sem vencer no torneio.

O jejum teve fim quando o Santos derrotou o Brusque, em Joinville, por 1 a 0. A vitória aliviou a pressão, mas o Peixe ainda precisava se provar dentro de casa. Isso porque o time alvinegro não ganhava em seu estádio há quatro jogos.

A equipe, no entanto, voltou a vencer em seus domínios no último domingo. O Santos derrotou o América-MG, por 2 a 1, na Vila Viva Sorte, e manteve a caça ao líder da Série B, Novorizontino.

A sequência de vitórias ajudou Carille e garantir sua permanência à frente do time, pelo menos por enquanto. E mais do que isso: encheu o treinador de moral para a reta final da Segunda Divisão.

Restam apenas 12 rodadas para o término do torneio. As últimas edições da Série B mostram que a 'nota de corte' do acesso é 63 pontos. O Santos, no momento, soma 46. Portanto, precisa vencer seis das próximas 12 partidas para, em teoria, garantir o retorno à elite do futebol nacional.

Esta não foi a primeira crise superada por Fábio Carille nesta edição da Série B. O time chegou a perder quatro jogos consecutivos no primeiro turno da competição, sequência esta que quase derrubou o comandante.

A má fase, no entanto, teve fim após uma vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, na Vila. O resultado, ainda que o Peixe não tivesse apresentado um grande desempenho, foi decisivo para a continuidade de Carille, que conseguiu se recuperar, levando o time novamente ao topo da tabela.

O próximo desafio da equipe alvinegra está agendado para esta quinta-feira, diante do Botafogo-SP. A partida ocorre a partir das 21h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada da Série B. O Santos atualmente está no segundo lugar da competição, com um ponto a menos que o líder Novorizontino.