Vila Nova x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir à Série B

Nesta quarta-feira, o Vila Nova recebe a Chapecoense, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão no Premiere e no Canal GOAT, no Youtube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vila Nova Futebol Clube (@vilanovafc)

Pontuação

Vila Nova: 42 pontos em 26 jogos, começou a rodada na 5ª posição.

Chapecoense: 28 pontos em 26 jogos, começou a rodada na 17ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Vila Nova: três vitórias e duas derrotas.

Chapecoense: duas vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Arilson e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson



Técnico: Luizinho Lopes

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Auremir, Tárik e Thomás Bedinelli; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Arbitragem

Fábio Augusto Santos é o árbitro da partida, Daniel Vidal Pimentel e Rener Santos de Carvalho são os assistentes. Douglas Schwengber fica no comando do VAR.