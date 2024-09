'Flamengo só tem um ponta', RMP se desespera com lesão de Luiz Araújo

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (16), o comentarista Renato Maurício Prado destacou que, com a lesão de Luiz Araújo, o time rubro-negro tem apenas um atacante de lado de campo disponível: recém-chegado Gonzalo Plata.

Para RMP, Luiz Araújo era um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Ele destacou a capacidade do jogador em dar assistências e também o fato de que ele finaliza bastante.

É um desfalque enorme! O Luiz Araújo vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Flamengo. Não acho que é craque, mas é muito bom. E estava encontrando seu espaço. É o jogador com mais assistências no ano. E, ao contrário da maioria do time, ele chuta - outro defeito do time do Flamengo, que domina, domina, domina e não conclui - sempre tenta um último passe. E esse último passe, muitas vezes, a defesa adversária corta. O Luiz Araújo vai fazer muita falta. A única possibilidade de não fazer tanta falta é o Gonzalo Plata.

RMP

