Gol pelo time sub-20 do Santos após sucesso nas Eliminatórias reforça bom momento de Miguelito

Miguelito, meio-campista boliviano do Santos, reforçou o seu bom momento na temporada e, novamente, se destacou. O jovem de 20 anos esteve na vitória do Peixe sobre o Sertãozinho por 4 a 0 pelo Campeonato Paulista sub-20 e contribuiu com um gol.

O camisa 10 e capitão do Santos sub-20 marcou o terceiro gol da equipe na rodada que fechou a terceira fase do Paulista e garantiu a classificação às quartas de final. Miguelito assumiu a cobrança de pênalti, após Gabriel Simples ser derrubado na área, e não decepcionou. Converteu com muita confiança e deixou a situação do Alvinegro ainda mais tranquila no duelo.

Além do tento, Miguelito contribuiu muito com a criação de jogadas do Santos no último confronto. O boliviano fez boas jogadas individuais e gerou perigo aos defensores adversários.

O meio-campista chegou a marcar outro gol, mas teve o tento anulado por posição de impedimento, assinalada pelo árbitro assistente. E seria um belo gol. Pela esquerda da área, Miguelito recebeu passe enfiado de Rodrigo Cezar e tocou por cobertura na saída do goleiro para balançar as redes.

Na última data Fifa, Miguelito foi às redes na goleada sobre a Venezuela, por 4 a 0, e na vitória contra o Chile, por 2 a 1, que colocou fim a jejum de 31 anos do país sem ganhar um jogo como visitante nas Eliminatórias. As boas atuações do jogador, aliás, o colocaram no time ideal das rodadas 7 e 8 da competição organizada pela Conmebol.

Porém, apesar do ótimo momento, o jogador é pouco utilizado na equipe principal do Santos. O atleta de apenas 20 anos entrou em campo apenas três vezes na atual edição da Série B e não chegou a participar da campanha finalista do Peixe no Campeonato Paulista.

Miguelito jogou pela última vez com o time principal do Santos no dia 28 de julho. Na oportunidade, atuou por apenas 11 minutos ao substituir Guilherme no empate em 1 a 1 com o CRB.