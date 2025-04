Matheus Lima faz uma boa competição nos 300 m com barreiras na Diamond League

Matheus Lima, do EC Pinheiros, ficou em segundo lugar no 300 m com barreiras com 33s98 na abertura da Liga Diamante 2025, em Xiamen, China, neste sábado. Esta foi a segunda vez na carreira que o atleta competiu uma etapa da Diamond League, circuito do mais alto nível mundial. A World Athletics anunciou recentemente que os 300 m com barreiras se tornarão uma prova oficial, com recorde mundial válido, em breve.

O tricampeão mundial Karsten Warholm abriu a temporada de forma impressionante, quebrando seu próprio recorde nos 300 m com barreiras. Warholm, que não corria desde sua vitória na Silésia, em agosto de 2024, venceu em 33s05, uma melhoria de 0s21 em relação à marca que ele próprio fez em Oslo, em 2021, ano em que estabeleceu o recorde mundial dos 400 m com barreiras (45s94, na Olimpíada de Tóquio). O japonês Ken Toyoda ficou em terceiro com 34s22.

Matheus volta a correr dia 3 de maio na China, em Shaoxing/Keqiao, desta vez nos 400 m com barreiras. O atleta cearense, que começou correndo na Rua do Aeroporto em Fortaleza, treina com o medalhista em Mundial Sanderlei Parrela e está empolgado com a sua terceira participação na Diamond League.

"Meu grande objetivo é chegar entre os primeiros e fazer um PB nos 400 m com barreiras. Os 300 m com barreiras foram um bom teste. Estou confiante, treinando bem e saudável", disse Matheus, que, na etapa da Silésia, Polônia, em 2024, fez 48s12 nos 400 m com barreiras, sua melhor marca pessoal e também índice para o Mundial de Tóquio, Japão, de 13 a 21 de setembro.