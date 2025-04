Com gol e assistência de Firmino, Al-Ahli avança à semifinal da Champions da Ásia

Roberto Firmino teve uma atuação fundamental para o Al-Ahli avançar à semifinal da Liga dos Campeões da Ásia neste sábado. Com um gol e uma assistência do atacante brasileiro, a equipe venceu o Buriram United, da Tailândia, por 3 a 0 e, agora, lutará contra o Al-Hilal do técnico Jorge Jesus por uma vaga na decisão.

Firmino entrou em cena logo aos 4 minutos de jogo, quando encontrou Mahrez em belo passe para o argelino, ex-Manchester City, abrir o placar. E não demorou para que outros dois brasileiros ajudassem a ampliar o marcador, dois minutos depois, com Ibañez dando a assistência para Galeno. O Buriram United, que se garantiu na Champions da Ásia com o título tailandês de 2024, quando tinha o tetracampeão Jorginho no comando, era presa fácil até ali.

E o Al-Ahli tratou de definir o resultado e a classificação no primeiro tempo mesmo. Aos 30, em escanteio cobrado por Mahrez, o zagueiro Demiral desviou de cabeça para Firmino, oportunista e bem colocado, apenas empurrar para dentro. Foi o quinto gol dele em 10 jogos na competição, um total de 20 em 63 partidas com a camisa do clube saudita. Na carreira, já são 210 gols em 687 jogos, por Figueirense, Hoffenheim, Liverpool, Al-Ahli e seleção brasileira.

"Realmente, fizemos uma primeira etapa muito boa, com dois gols cedo, o que nos deu mais tranquilidade para fazermos o nosso jogo. Tudo se encaixou da melhor forma. Tive a felicidade de estar bem colocado e fazer mais um gol pelo Al-Ahli. Agora é focar e redobrar a atenção porque a semifinal já será daqui a três dias, contra um rival que é bem qualificado. Tem tudo para ser um grande jogo. Vamos buscar essa final", disse Firmino após a partida.

A semifinal da Liga dos Campeões da Ásia entre Al-Ahli e Al-Hilal está marcada para a próxima terça-feira (29/04). No Campeonato Saudita, liderado pelo Al-Ittihad, com 68 pontos, a equipe de Jorge Jesus ocupa a vice-liderança (62), enquanto o time de Firmino está em quarto lugar (58).