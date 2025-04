Escalação do São Paulo: Ryan Francisco começa como titular contra o Ceará

A escalação do São Paulo está definida para o confronto com o Ceará, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade fica por conta de Ryan Francisco, que começará a partida como titular do Tricolor.

Craque da Copinha deste ano, Ryan Francisco foi promovido ao elenco profissional após o título da competição com o time sub-20 do São Paulo, disputou alguns jogos, sobretudo no Campeonato Paulista e soma até aqui um gol em seis aparições com a equipe principal.

Nos últimos jogos, outros jovens da base que se sagraram campeões da Copinha ganharam espaço com as lesões de Lucas e Oscar. Matheus Alves e Lucas Ferreira chegaram a ser titulares, inclusive, em jogos de Libertadores. Agora, é a vez de Ryan Francisco aproveitar sua oportunidade.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará conta com Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson e Luciano; Lucas Ferreira, Ferreirinha e Ryan Francisco.

Para essa partida o técnico Luis Zubeldía não pode contar com Matheus Alves, suspenso, além de Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

O São Paulo ainda está invicto no Campeonato Brasileiro, assim como Palmeiras e Flamengo, porém, em cinco jogos foram quatro empates e uma vitória. O Tricolor espera embalar na competição após levar a melhor no clássico do último final de semana, contra o Santos, para seguir subindo na tabela.