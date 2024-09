Djalminha diz que Estevão ir para o Chelsea "é uma pena" e critica Seleção Brasileira

O ex-meio campista Djalminha não parece ter ficado contente com a escolha de Estevão ter assinado com o Chelsea. Ele rasgou elogios ao jovem do Palmeiras, mas preferia que ele tivesse ido para outros grandes clubes da Europa.

"Apesar do futebol brasileiro estar um desastre, há uma joia ao nível do Neymar que me encanta, que é o Estevão. É impressionante. Ele está surgindo, mas tenho certeza que vai ser um craque. Depois do Neymar, para mim ele é o único jogador desse nível de qualidade que apareceu. É uma pena que ele tenha assinado pelo Chelsea. Ele tem que ser vendido antes de estrear no Chelsea, indo para o City, Barcelona ou Real ????Madrid", disse ao El Larguero.

Estevão foi vendido ao Chelsea em junho deste ano, mas só se juntará ao novo clube após o Mundial de Clubes de 2025. Para contar com a joia palmeirense, os ingleses precisaram desembolsar um total de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na época). O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

O grande medo de Djalminha vendo Estevão indo para o Chelsea é a situação atual do clube de Londres, que vem contratando muitos jogadores e não está conseguindo grandes resultados, o que poderia atrapalhar o desenvolvimento do garoto.

Djalminha ainda comentou a situação atual do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. Para ele, será um desastre caso a Seleção Brasileira não consiga a classificação para a Copa do Mundo de 2025

"Se não nos classificarmos teremos que fechar as portas. Nunca tive medo, tenho medo do que pode acontecer com o futebol brasileiro, porque o que eles estão jogando não é futebol brasileiro", falou.

O ex-jogador também falou da situação de Vini Jr., que não consegue ter o mesmo desempenho do Real Madrid na Seleção Brasileira.

"O Real Madrid é o melhor time do mundo, mas em muitos momentos vai para o contra-ataque, e no Brasil é impossível que isso aconteça, tem que pressionar alto e buscar sempre o jogo. Isso faz com que fique difícil para Vinicius, que precisa de espaço para encontrar sua velocidade. Mas o que acontece mesmo é que o desempenho do Vinicius não é bom, mas o momento da seleção em geral não é bom", explicou.