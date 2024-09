Fla prioriza finanças e vai avaliar opções caseiras antes de repor Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo irá repor a ausência de Pedro por conta da grave lesão? Esta é a pergunta que não quer calar entre os rubro-negros. A diretoria, porém, estabeleceu dois pontos que irão nortear essa questão: o desempenho das opções caseiras e a situação orçamentária.

O que aconteceu

O Flamengo não irá "cometer loucuras" financeiras para suprir o desfalque. Nesta temporada, o clube já gastou mais de R$ 329 milhões em contratações, o segundo ano de maior investimento na gestão Rodolfo Landim, atrás apenas de 2019 (R$ 360,9 milhões).

Na contramão disso, o pior ano em vendas de jogadores no período do atual presidente. Foram pouco mais de R$ 71,4 milhões, colecionando ainda algumas negociações frustradas, como as de Wesley e Fabrício Bruno, que dariam um "upgrade" na matemática.

O Fla, porém, minimiza o desequilíbrio entre gastos e receitas de 2024 com a "gordura" obtida nos anos anteriores. Nas temporadas passadas, o clube lucrou mais do que o estipulado na meta orçamentária.

O mercado sabe que todas as negociações com Flamengo são muito duras. A partir do momento que assinou contrato, se o débito vence domingo, vai cair sexta-feira (na conta). Tem clube que não paga imagem, luva, comissão... No Flamengo isso não existe. Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer irresponsabilidade mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Estamos atentos ao mercado, mas vamos tomar decisões com responsabilidade financeira

Bruno Spindel, diretor do Fla

Desempenho das opções caseiras é levado em consideração

Diretoria e comissão técnica, por enquanto, têm aproveitado para avaliar as opções caseiras. O Rubro-Negro tem passado confiança ao trio Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos, nomes que surgem como candidatos à vaga deixada por Pedro.

Em relação ao Pedro, a gente lamenta, fica triste pelo atleta que é, ser humano que é, mas temos três centroavantes no elenco: Carlinhos, Gabigol e Bruno Henrique. Isso não quer dizer que não ficamos atentos, começamos a conversar sobre possibilidade e necessidade de trazer outro jogador. A perda é irreparável em um primeiro momento, era o titular, mas a gente confia nos que estão aqui. O próprio Gabigol fez gol em todas as finais de Libertadores, nos deu títulos. A gente vem avaliando algumas situações, essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma Marcos Braz, vice de futebol

Chegada e saídas do Flamengo em 2024

Chegadas:

De La Cruz - R$ 92,34 milhões - Operação total R$ 102,07 milhões

Matias Viña - R$ 43,55 milhões - Operação total R$ 49,39 milhões

Léo Ortiz - R$ 37,6 milhões - Operação total R$ 40,3 milhões

Carlinhos - R$ 3,3 milhões - Operação total R$ 3,77 milhões

Michael - sem custos - (valor final ainda não registrado em balanço)

Alex Sandro - sem custos - (valor final ainda não registrado em balanço)

Charly Alcaraz - R$ 110,6 milhões (valor final ainda não registrado em balanço)

Gonzalo Plata - R$ 23,7 milhões (valor final ainda não registrado em balanço)

TOTAL: R$ 195 milhões em valores totais + R$ 134,3 milhões ainda com valores totais a serem confirmados

Saídas:

Matheuzinho (Corinthians): R$ 21,84 milhões

Santos (Fortaleza): R$ 4,8 milhões

Thiago Maia (Internacional): R$ 23,8 milhões

André Luiz (Estrela Amadora): R$ 2,7 milhões

Werton (Leixões): R$ 5,8 milhões (valor final ainda não registrado em balanço)

Igor Jesus (Estrela Amadora): R$ 12,5 milhões (valor final ainda não registrado em balanço)

TOTAL: R$ 53,14 milhões + R$ 18,3 milhões ainda com valores totais a serem confirmados.