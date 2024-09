Patati se despede do Santos sem conseguir levar o brilho da base ao profissional

Weslley Patati encerrou o seu ciclo no Santos. O atacante foi vendido ao ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. O garoto fez as categorias de base no Peixe, mas nunca conseguiu se firmar no profissional.

Nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, Patati chegou no Alvinegro Praiano ainda criança e rapidamente ganhou destaque. O Menino da Vila era tratado como uma das grandes joias do clube.

O atacante foi um dos destaques do título do Campeonato Paulista sub-20 em 2022 e o artilheiro do Brasileirão da categoria no ano passado.

No profissional, no entanto, o jogador de 20 anos não conseguiu corresponder às expectativas. Ele estreou estrou no dia 13 de julho de 2022, logo em um clássico contra o Corinthians. Desde então, foram 33 partidas, dois gols e uma assistência.

O primeiro gol demorou para sair. Ele balançou as redes no dia 19 de maio deste ano, na goleada de 4 a 0. Depois, marcou no êxito de 3 a 0 sobre o Paysandu. Já no 2 a 2 com a Ponte Preta - jogo que marcou sua despedida -, deu uma assistência.

Além do baixo aproveitamento dentro de campo, Patati se envolveu em uma polêmica. No começo da Série B, o garoto reclamou publicamente por ter que ir de ônibus, junto ao restante da delegação, de Londrina a Catanduva, viagem esta que durou cerca de seis horas.

Após o episódio, o atacante recebeu um 'puxão de orelha' da diretoria do Santos e foi multado. Ele também foi duramente cobrado por torcedores organizados no CT Rei Pelé. Depois disso, ele passou um tempo sem ser relacionado.

Nos últimos jogos, Patati até chegou a voltar aos planos de Carille, mas a diretoria optou pro liberá-lo ao futebol israelita.

De olho no cofre

A venda foi por 1,3 milhão de euros (pouco mais de R$ 8 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

A venda é em regime mais valia. Ou seja, se Patati for vendido pelo Maccabi, o Santos terá direito a 40% do lucro do negócio. Ele assinou um contrato de três anos, com opção de renovação por mais um com a equipe estrangeira.