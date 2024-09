Ainda de ressaca? Espanha empata com Sérvia no 1º jogo após título da Euro

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha não fez valer seu favoritismo na estreia do grupo 4 da Liga das Nações, e ficou no empate por 0 a 0 contra a Sérvia nesta quinta-feira (5), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado.

A Espanha até criou boas chances de ataque, mas pecou muito nas finalizações. O jogo também foi marcado pela quantidade de faltas fortes, obrigando o árbitro da partida distribuir oito cartões amarelos no total.

O próximo duelo da Espanha pela Liga das Nações é contra a Suíça, no dia 8, em Genebra. No mesmo dia, a Sérvia enfrenta a outra seleção do grupo 4, a Dinamarca, no Parker Stadium, em Copenhague.

Como foi o jogo

Os espanhóis até tiveram mais posse de bola no primeiro tempo e criaram mais chances de gol, mas quem quase abriu o placar foi o sérvio Jovic aos 33 minutos da primeira etapa. O atacante recebeu bola de Zivkovic na cara do gol, deslocou o goleiro Raya, mas acabou batendo cruzado para fora.

Ambas as seleções cometaram faltas duras no primeiro tempo. O árbitro Serdar Gozubuyuk distribuiu dois cartões amarelos para os sérvios (Erakovic e Birmancevic) e três para os espanhóis (Perez, Carvajal e Lamine Yamal) somente na primeira etapa.

A Espanha voltou melhor no segundo tempo, com Lamine Yamal e Dani Olmo comandando as ações de ataque, mas a Fúria pecou muito nas finalizações. Além disso, o jogo seguiu bastante faltoso na segunda etapa. Gol que é bom, não teve nenhum, e o jogo terminou mesmo 0 a 0.

Gols e destaques

Quase! Zivkovic carregou da direita para o meio e deu grande passe para deixar Jovic na cara do gol. O atacante sérvio deslocou o goleiro Raya, mas chutou cruzado e mandou para fora.

Lá e cá. Após o susto de ver a Sérvia quase abrir o placar, a Espanha atacou com Nico Williams pela esquerda. O ponta deixou de calcanhar na entrada da área para Fabián Ruiz bater, mas o espanhol chutou de canhota para fora.

Jogo faltoso. Sérvia e Espanha cometeram muitas faltas duras no primeiro tempo, e o árbitro teve que intervir distribuindo ao todo cinco cartões amarelos somente nesta etapa. No segundo tempo foram dados mais três cartões amarelos, um para a Sérvia (Belik) e dois para a Espanha (Le Normand e Olmo).