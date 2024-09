Éder Militão é cortado da Seleção Brasileira após lesão muscular na coxa

Nesta quinta-feira, por conta de lesão muscular na coxa direita, o zagueiro Éder Militão foi cortado da Seleção Brasileira. A CBF ainda não divulgou quem será o atleta substituto para as partidas diante de Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Assim como Militão, o lateral Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro também se lesionaram e foram desconvocados. No lugar dos outros três atletas, entraram William, do Cruzeiro, Lucas Moura, do São Paulo, e João Pedro, do Brighton.

Dorival Júnior havia utilizado Éder Militão entre os titulares no treino da última quarta-feira. Agora, Marquinhos deve ganhar a vaga e jogar ao lado de Gabriel Magalhães.

Assim, o Brasil deve entrar em campo com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinícius Júnior.

Brasil e Equador se enfrentam no Couto Pereira nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), pela sétima rodada das Eliminatórias. Já o jogo diante do Paraguai será no estádio Defensores del Chaco, na próxima terça-feira, às 21h30.