Dorival Jr. convoca João Pedro, do Brighton, para a Seleção Brasileira após corte de Pedro

Na noite desta terça-feira, a CBF informou que o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro, do Brighton, para defender a Seleção Brasileira nos dois compromissos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante foi chamado para o lugar de Pedro, que sofreu uma grave lesão no joelho e foi cortado.

O diagnóstico do problema que tirou Pedro dos jogos do Brasil foi trazido pela própria entidade mais cedo nesta terça. O jogador sofreu um entorse durante o treinamento e, após exames, teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

"João Pedro foi convocado na noite desta quarta-feira (4) pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir Pedro, lesionado no treino desta quarta-feira em Curitiba", escreveu a entidade em comunicado oficial.

João Pedro é aguardado em Curitiba, no Paraná, nesta quinta-feira. Ele se juntará ao restante da delegação da Seleção Brasileira e treinará com o restante do grupo até o fim da data Fifa.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro já defendeu a camisa da Seleção Brasileira em outra oportunidade. Ele foi chamado pela primeira vez no fim do ano passado para jogos contra Colômbia e Argentina, quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Fernando Diniz.

O atacante vem sendo um dos destaques do Brighton nas últimas duas temporadas. Neste ano, já balançou as redes três vezes em duas partidas disputadas.

Com João Pedro substituindo o flamenguista Pedro, o Brasil fará dois jogos nesta data Fifa. O primeiro deles acontece contra o Equador nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias. Já o último será na próxima terça-feira (10), às 21h30, no Defensores Del Chaco, pela oitava rodada.