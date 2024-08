Herdeiros de bilionário, pai e filho são rivais no Sertões e mantêm legado

A família Moraes tem história no Rally do Sertões. Marcos, o MEM, foi organizador da competição de 1993 a 2019, e Lucas, o filho, hoje é um dos principais nomes do campeonato e do Brasil no cenário off-road.

Tradição de família

Marcos e Lucas são sobrinhos de primeiro e segundo grau, respectivamente de Antônio Ermírio de Moraes, que foi presidente do Grupo Votorantim e um dos principais empresários da história do Brasil. Ermírio, quando morreu em 2014, tinha uma fortuna estimada em US$ 12,7 bilhões.

O Sertões é uma tradição para Marcos e Lucas. Hoje, os dois competem na categoria de carros, mas não juntos. Lucas forma dupla com Kaique Bentivoglio, enquanto Marcos corre ao lado de Fabio Pedroso.

Fora da gerência dos Sertões atualmente, Marcos vê o cenário positivo após a mudança de dono. Lucas, por sua vez, valoriza o legado deixado pelo pai e a contribuição dele ao longo dos anos como organizador.

O meu pai fez muito pelo Sertões de uma outra forma, talvez a forma mais importante, que é desenvolver tudo que eles fizeram enquanto estavam gerindo, fazendo a gestão do evento. Se transformaram de um grupo de amigos saindo de Campos do Jordão para Fortaleza em um evento que tem marcas e montadoras. Esse foi um trabalho fundamental. Lucas Moraes, ao UOL

Eu tive sorte de ter uma pessoa que venceu os sertões durante oito anos e tem a mesma paixão que eu tive quando eu comecei lá atrás, há 23 anos atrás. Acho que o Júlio Capua, que foi a pessoa que assumiu agora essa responsabilidade e todo o evento, corre no sangue dele exatamente as emoções, as sensações e os prazeres que eu tinha quando eu comecei a fazer os sertões. Hoje, tem uma estrutura muito boa, está fazendo um belo trabalho. Óbvio, tem alguns ajustes, tem alguns conceitos que talvez ele tenha desenvolvido e eu acho que os sertões estão em muito boas mãos e com certeza ainda vai crescer muito. Marcos Moraes

Lucas é o nome forte do Brasil no off-road atualmente. Ele é bicampeão do Sertões e conquistou o terceiro lugar no Rally Dakar em 2023. Os resultados do filho deixam Marcos orgulhoso.

É muito orgulho porque eu sei que ele batalhou muito por isso, trabalhou muito forte, muito intenso para chegar onde está e se dedicou bastante. Ele está colhendo os frutos de tudo aquilo que ele plantou.

Lucas não nega a pressão. O piloto tenta aumentar o reconhecimento do Brasil no rally e perpetuar o legado da família.

É uma honra, claro que existe pressão, pressão existe em qualquer profissão, se você quer performar em alto rendimento vai existir essa pressão e tem que saber lidar com ela, mas no fundo é um sentimento de orgulho, tentar levar o Brasil mais para frente no esporte e ajudar também a fazer o rally crescer no Brasil.

Pai x filho, mas nem tanto

Marcos e Lucas estão entre os melhores colocados na categoria de carros dos Sertões em 2024. A proximidade na tabela e a briga pelo título, no entanto, não fazem com que o sentimento de pai e filho desapareça por algum momento.

É muito legal. É claro que quando a gente coloca o capacete, cada um quer dar o seu melhor e ganhar, mas competir nesse nível, com esses carros e tudo, tem sido uma experiência bem legal poder ter essa troca. Tem sido muito bacana para mim e um momento especial para poder dividir com ele. Lucas Moraes

A gente sempre buscou fazer alguns campeonatos juntos para poder justamente ter essa integração e eu acho que o esporte é isso, te dá oportunidade de ensinar um monte de coisa que talvez na escola e na faculdade você não vai aprender. Aqui a gente consegue dimensionar melhor essas questões de competitividade, foco, responsabilidade, ver os concorrentes que tem na vida. Marcos Moraes

A dupla já teve momentos de confraternização e ajuda na edição de 2024. Lucas, que vencia uma final de mata-mata justamente contra Marcos, esperou o pai perto da linha de chegada para que os dois cruzassem juntos.

Quando aconteceu dele ir para a final, a gente conversou antes.Claro que a gente queria se divertir, a gente nunca imaginou fazer uma final juntos. Quando eu vi que estava um pouquinho na frente, eu esperei ele um pouco para ele tentar cruzar. Foi uma noite bem especial para a gente. Lucas Moraes

Marcos já teve que socorrer Lucas este ano e 'retribuiu' o gesto. Os pneus do filho furaram em uma das etapas, e ele doou o estepe para ajudar.

Briga pelo título na reta final

Pai e filho brigam diretamente pelo título de 2024. Lucas Moraes é o atual líder geral dos carros, mas Marcos não fica muito distante, ocupando o terceiro lugar.

O Rally do Sertões já está em sua reta final. Nesta quinta-feira (29), os pilotos deixaram Luís Eduardo Magalhães (BA) e chegaram à Formosa (GO). A competição acaba no próximo sábado (31), em Brasília.

*O repórter viaja a convite do Rally do Sertões