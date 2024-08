Com corrida e experiências para os torcedores, Avaí prepara ações para celebrar aniversário de 101 anos

O Avaí completa 101 anos neste domingo, e para celebrar esta data tão especial, o clube centenário preparou uma programação repleta de ações com seus torcedores ao longo do dia. O "Avaí Day", como o evento é chamado, contará com diversas opções de entretenimento e atividades interativas, além do lançamento da nova camisa alternativa da equipe.

As ações acontecem na Ressacada, com atrações dentro e fora do estádio. O dia de celebrações se inicia às 8h (de Brasília), com a largada da "Avaí Run", tradicional corrida de rua do clube. A largada acontece em frente à Ressacada, com a chegada e cerimônia de premiação no interior do estádio. A prova contará com três modalidades: 5km, caminhada de 3km e corrida kids. As inscrições foram disponibilizadas para o público em geral.

"O aniversário do Avaí sempre é uma data emblemática, porque nos faz relembrar a linda história dessa instituição centenária. Preparamos uma série de iniciativas com o intuito de presentear os torcedores, que são nosso maior patrimônio e estão sempre conosco apoiando o clube em busca de grandes objetivos", comenta Julio Cesar Heerdt, presidente do Avaí.

Os sócios-torcedores do Leão terão direito à experiências exclusivas no gramado da Ressacada, como a partida contra a equipe Máster do Avaí, o jogo das 101 crianças, além de sessão de autógrafos com ex-jogadores e atuais atletas do elenco. Outros 200 torcedores ainda protagonizarão um desafio de chute ao alvo. Para participar das ações, os sócios foram sorteados mediante inscrição no site do clube.

O ponto alto do dia será o lançamento da nova camisa quatro da equipe, em comemoração ao aniversário, e também a apresentação dos dois novos mascotes do clube. O evento ainda apresenta diferentes atrações musicais, sorteio de brindes e exposição de camisas antigas. As atividades se estendem até às 18h.

Confira a programação completa do Avaí Day - 01/09

8h: Avaí Run



9h às 18h: Abertura Praça da Raça, Loja e Central de Sócios



10h às 10h50: Jogo 101 crianças Sócios Mirim e Mirim Plus



11h às 11h10: Apresentação dos novos mascotes da Família do Leão



11h10 às 13h: Ação Chute ao Alvo para Sócios



11h10 às 13h25: Show Sandrinho Fidelis



13h30 às 14h30: Show Banda Em Cima da Hora



14h às 14h40: Jogo Master Avaí e Sócios



14h às 16h: Ação Chute ao Alvo para Sócios



14h30 às 15h: DJ Sarkis



15h às 16h: Show Banda Em Cima da Hora



15h às 16h: Sessão de autógrafos para Sócios



16h às 17h: Lançamento da camisa oficial 4



18h: Encerramento