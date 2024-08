Gustavo Scarpa: 'Estamos confiantes pela Libertadores e a Copa do Brasil'

O Atlético-MG terá nos próximos dias duelos decisivos na temporada. Pela Libertadores, o Galo vai enfrentar o Fluminense, já na Copa do Brasil o adversário será o São Paulo. Um dos destaques do Atlético-MG na temporada, Gustavo Scarpa mostra confiança na equipe comandada por Gabriel Milito.

O que aconteceu

O meia vê o elenco mineiro capaz de brigar pelo título das duas competições. Em entrevista exclusiva ao UOL, Scarpa também destaca a necessidade de melhora no Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe está na 8ª colocação e não vence há quatro partidas.

Acredito que nós temos elenco para brigar pelas duas copas (Libertadores e Copa do Brasil) e por uma posição bem melhor no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu tenho visto e sentido aqui no clube, todo mundo está bastante confiante que realmente é possível a conquista da Libertadores e Copa do Brasil. Temos que fazer o nosso melhor, sem escolher adversário Scarpa, ao UOL.

Scarpa reencontrará um velho conhecido nas quartas da Liberta: o Fluminense. O meia reconhece que seu ex-clube vem de uma fase negativa, mas alerta para a força do time carioca na competição e diz que será um confronto "histórico".

Sem dúvida será um grande confronto (Galo x Fluminense), uma equipe que está passando por um momento difícil no Campeonato Brasileiro, porém vem numa crescente muito boa. Tem jogadores experientes, vencedores, será um confronto histórico. É a atual equipe campeã da Libertadores, vão dificultar muito esse nosso sonho de conquistar a competição, mas acreditamos no potencial de nossa equipe e vamos fazer de tudo para classificar para a semifinal

São Paulo e Atlético-MG vão se enfrentar nesta quarta-feira, no Morumbis, às 21h30, pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil. Scarpa pede entrega total da equipe mineira para sair em vantagem por uma vaga na semifinal.