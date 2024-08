Flamengo oficializa a contratação de Carlos Alcaraz, do Southampton

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton. Ele assina o vínculo com o clube até agosto de 2029.

O que aconteceu

O jogador tem chegada prevista ao Rio de Janeiro no fim da tarde desta quinta-feira.

Os dirigentes do Fla foram a Londres para "buscar" o jogador. Ele realizou os exames médicos e assinou o contrato na presença de Marcos Braz e Bruno Spindel.

O Flamengo pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual) além do mecanismo de solidariedade ao Racing. A negociação estava, desde esta segunda (26), no estágio do "só falta assinar".

O último entrave a ser resolvido envolvia o empréstimo de Victor Hugo. Os ingleses colocaram isso com condição para o negócio e os termos demoraram a ser definidos. O jovem será repassado ao Goztepe, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton.

FICOU NA DÚVIDA?



O ALCARAZ DO MENGÃO É O DO FUTEBOL! O ARGENTINO CHEGA PARA REFORÇAR OS GRAMADOS DO FLAMENGO! MUITO SUCESSO E CONQUISTAS COM O MANTO SAGRADO, CHARLY! ????#AlcarazÉDoMengão pic.twitter.com/zDN4s9iOno -- Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

O clube carioca ficará com 80% os direitos do atleta e os ingleses mantêm 20%. Antes do acerto com Victor Hugo, houve uma dúvida sobre qual jogador os rubro-negros cederiam (o outro nome discutido era o do zagueiro Iago, da seleção brasileira sub 20), como informou Mauro Cezar, colunista do UOL.

A Lazio reapareceu e tentou atravessar o negócio na última hora. Queria 50% dos direitos de Alcaraz, pagaria menos, mas proporcionalmente seria mais e o Southampton preferia vender para os italianos, até porque assim não teria de desembolsar agora o valor referente à mais valia que o Racing tem direito. O jogador, porém, foi firme, pressionou para retornar à América do Sul e o Southampton não tinha mais como voltar atrás.

Carlos Alcaraz é versátil no meio-campo. Ele faz mais a função de um camisa 8, mas tem boa criatividade nas chegadas ao ataque e também protege bem a bola.

Ele é o terceiro reforço do Flamengo na janela. O clube já anunciou Michael e Alex Sandro. Gonzalo Plata, do Al-Sadd, é outro nome que vai chegar ao Rio de Janeiro.

'Ficou na dúvida?'

O Flamengo brincou com o fato do reforço ser homônimo do tenista espanhol Carlos Alcaraz. O clube publicou uma camisa rubro-negra em uma quadra de tênis e listou qualidades de um atleta de tênis e de futebol.

Craque do saibro e da grama! ?? pic.twitter.com/pFwuNQhWAN -- Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

Alcaraz é um dos grandes nomes do tênis na atualidade. Ele é o número 3 do mundo no ranking da ATP, e campeão de quatro Grand Slams: US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e 2024, e Roland Garros em 2024.