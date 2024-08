Grêmio realiza treino tático e finaliza preparação para enfrentar o Fluminense pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. O técnico Renato Portaluppi comandou um treino físico e tático no CT do Vasco da Gama, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Antes do trabalho, ainda no hotel, os atletas e comissão técnica analisaram vídeos do adversário. Em seguida, após o aquecimento, os jogadores que irão a campo realizaram atividades táticas sob o comando de Renato Portaluppi. Já o restante do grupo fez um treino técnico em outro campo do CT.

O treinador deu prioridade na movimentação, posicionamento e transição rápida. As situações foram simuladas tanto ofensivamente quanto defensivamente. Por fim, os atletas treinaram finalizações de longa e média distância, além de cobranças de pênalti.

Vale lembrar que Renato Gaúcho não poderá contar com Rodrigo Ely, já que o zagueiro foi expulso na partida de ida.

A partida acontece às 19h (de Brasília), no Maracanã. Para avançar, o Grêmio pode assegurar o empate, já que conta com a vantagem de um gol. Por outro lado, o Fluminense será obrigado a vencer por pelo menos dois tentos. Se o triunfo for por apenas um, a decisão irá para os pênaltis.