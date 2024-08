Igual Patryck: meia do Tottenham cai de cabeça e deixa campo de maca; veja

O meia Rodrigo Bentancur, do Tottenham, deixou o jogo contra Leicester de maca após sofrer um choque de cabeça e cair no gramado. As duas equipes empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (19), pelo Campeonato Inglês.

O que aconteceu

O lance aconteceu na reta final do jogo. Bentancur chocou a cabeça com Fatawu, do Leicester, ao tentar completar um cruzamento de escanteio para o gol.

O volante caiu de cabeça no gramado. Após o choque, ele ficou imóvel no campo e teve um corte acima do olho esquerdo.

Bentancur foi atendido pelos médicos das duas equipes. Ele foi imobilizado em uma maca e deixou o gramado recebendo auxílio de máscara de oxigênio.

Segundo a SkySports, o uruguaio estava acordado quando foi removido do gramado do King Power Stadium. O jogador foi substituído por Gray em uma mexida que contou para o protocolo de concussão.

"Estamos todos com você, Lolo", escreveu o Tottenham em uma publicação feita nas redes sociais.

Lance parecido com lesão em Palmeiras x São Paulo

O lance de Bentancur foi similar ao que causou a lesão de Patryck Lanza, do São Paulo. O lateral do Tricolor caiu de cabeça no gramado após um choque com Estêvão, no último domingo (18), pelo Brasileirão.

Patryck teve uma fratura na clavícula direita. Ele passou a noite no hospital Albert Einstein depois de deixar o Allianz Parque de ambulância e teve a lesão constatada após exames realizados.