Como Silvio Santos se encantou com futebol no SBT, mas acabou frustrado

Morto neste sábado (17) aos 93 anos, Silvio Santos teve uma trajetória curiosa com o futebol. Torcedor do Fluminense na infância, ele tornou-se corintiano ao chegar em São Paulo e até idealizou uma marchinha de Carnaval com menção ao Alvinegro: "Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano". Apesar desta ligação inicial, o envolvimento do apresentador com o futebol profissional sempre foi limitado. Ou quase sempre.

Do encanto à frustração

O dono do SBT não demonstrava grande interesse em competir pelos direitos de transmissão de futebol, ao contrário do que faziam as concorrentes Band, Record e Globo, por exemplo.

O pensamento mudou na década de 90. Na época, Silvio fez uma proposta ousada para transmitir o Campeonato Brasileiro, mas não teve sucesso.

Antônio Pétrin trabalhou com esporte no SBT nos anos 90 Imagem: Reprodução/Arquivo Pessoal

A emissora, então, conseguiu transmitir a Copa do Brasil de 1995 — e fez história. Antônio Pétrin, jornalista do Canal Rural com passagem pelo SBT, relembrou o episódio ao UOL. Ele disse que a final do torneio em questão fez brilhar os olhos do apresentador.

Aquele Corinthians x Grêmio foi a maior audiência da história do SBT. Na época, deu 54 pontos de audiência. A partir daí, o Silvio quis comprar o Campeonato Brasileiro com exclusividade Antônio Pétrin

Pétrin explicou que, na época, Globo e Band pagavam, juntas, R$ 12 milhões pelos direitos de transmissão, enquanto o SBT ofereceu R$ 50 milhões pela exclusividade. "Ele prometeu também fazer jogos começando às 21h. Isso era uma exigência dos clubes e ele mandou essa proposta", prosseguiu o jornalista.

A esperança, no entanto, virou frustração: na reunião, que contou com a presença de nomes pesados como Mustafá Contursi [presidente do Palmeiras], Eurico Miranda [vice-presidente do Vasco], Fábio Koff [presidente do Clube dos 13] e um representante do SBT, a proposta foi apresentada, mas após uma conversa com Cyro José [representante da TV Globo], o Clube dos 13 decidiu manter o contrato com a emissora carioca.

Eu acompanhei. O representante do SBT fez essa proposta e o Fábio Koff falou: 'bom, agora a gente vai ouvir a proposta da Globo'. Quando abriram as portas, eu perguntei para o Fábio Koff e ele respondeu: 'a Globo manteve o direito de prioridade que estava no contrato, então a Globo vai pagar os R$ 50 milhões pela renovação'

A decisão irritou Silvio, que fechou o departamento de esportes do SBT pouco depois, em 1998, demitindo todos os profissionais envolvidos com futebol. "Todos que tinham contrato de futebol foram demitidos. Não renovaram os contratos, entre eles, o meu, o do [Luiz] Ceará. Todo mundo acabou indo para a Band em janeiro de 1999", falou Pétrin.

Retorno tímido

A emissora chegou a exibir futebol no início do século e, nos últimos anos, aproveitou brechas da concorrência para angariar alguns torneios. Mesmo assim, ainda segundo Pétrin, Silvio nunca mais se empolgou em investir no segmento devido à ausência de intervalos.

Ele relutou em colocar futebol na TV porque não achava certo ficar 45 minutos sem comercial. O Silvio não tinha nada de futebol

Para Bruno Maia, executivo da Feel The Match, Silvio Santos desenvolveu sua comunicação na ideia de que o que o brasileiro quer de verdade: namorar, dar risada e ganhar algum dinheiro. "Ele recombinou isso ao infinito, criando formatos que nunca se preocuparam com cultura erudita. Eu acho que é por isso que o futebol não foi uma prioridade pra ele. Talvez fosse um quarto elemento na lista dele e, de vez em quando, ele até tentava, comprava alguns direitos, mas nunca foi o carro chefe. Afora o fato de que custava caro e era um território sempre dominado pela Globo", acrescentou.