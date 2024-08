São Paulo sai na frente, mas leva empate do América-MG no Brasileirão Feminino

O São Paulo venceu o América-MG neste domingo por 2 a 0, na Arena Gregorão, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Camilinha marcou para os visitantes. Já Valéria anotou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor Paulista ocupa a terceira colocação, com 27 pontos. Enquanto o Coelho está em décimo, com 19. A equipe mineira precisa de uma vitória e uma combinação de resultados na última rodada para se classificar à próxima fase. Apenas os oito primeiros avançam. O Fluminense está em 11º lugar, com 18, o Flamengo em nono, com 19, o Bragantino em oitavo, com 20, e o Internacional em sétimo, também com vinte. As cinco equipes brigam pelas duas últimas vagas para o mata-mata.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), para disputar a última rodada do Brasileirão Feminino. O São Paulo recebe o Grêmio. Enquanto o América-MG visita o Botafogo.

Os gols

O São Paulo iniciou o jogo pressionando e abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Camilinha recebeu pela direita, ajeitou a bola e finalizou no ângulo esquerdo de fora da área para marcar um lindo gol.

Dez minutos depois, o América-MG chegou ao empate em contra-ataque rápido. Iara Alves avançou pelo meio e para Valéria, que acertou um belo chute de chapa para balançar as redes.