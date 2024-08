E contando: São Paulo tem mais um lesionado jogando no estádio do Palmeiras

O São Paulo teve uma baixa por lesão ainda no início do clássico contra o Palmeiras deste domingo (18), pelo Brasileirão. Ferreira sentiu dores no joelho e é mais um jogador do São Paulo saindo machucado no Allianz Parque desde o ano passado.

O que aconteceu

Ferreira acusou dores aos seis minutos do primeiro tempo. Ele deu um passe no meio de campo e na sequência levou a mão na direção do joelho esquerdo, acenando para o banco de reservas.

O atacante deitou no gramado, recebeu atendimento médico e até retornou a campo, mas não aguentou por muito tempo. Ele foi substituído três minutos depois para a entrada de Patryck Lanza. O carrinho da maca entrou em campo, mas o jogador saiu andando. A transmissão da TV Globo informou que Ferreira teve um problema muscular na coxa.

Ele é o sétimo jogador do São Paulo que se machucou no Allianz desde 2023. O Tricolor disputou quatro jogos na casa verde no ano passado — três contra o Palmeiras e um contra o Água Santa — e só não teve pelo menos um lesionado no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, em julho.

Lucas lamenta após sentir lesão durante Palmeiras x São Paulo, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Lucas Moura, Ferraresi, Galoppo, Rafinha, Welington e Wellington Rato são os demais são-paulinos na lista dos que saíram machucados no Allianz Parque no ano passado. Destes, dois tiveram lesões graves no joelho, enquanto outros dois machucaram o tornozelo. Rato foi o único que não virou desfalque para os jogos seguintes.

Apesar de este ser o quarto Choque-Rei do ano, é o primeiro no estádio do Palmeiras. O primeiro clássico entre os times no ano foi no Mineirão, pela Supercopa do Brasil, e os dois duelos pelo Paulistão foram realizados no MorumBis.

As lesões

Galoppo, do São Paulo, em jogo contra o Água Santa pelo Paulistão Imagem: RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Em janeiro de 2023, Ferraresi rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltou oito meses depois. Ele se machucou no primeiro Choque-Rei do ano, a terceira partida do clube na temporada, e ficou fora até setembro — o venezuelano ainda não foi acionado do banco de reservas.

Rafinha também se machucou no clássico do Paulistão. O lateral teve uma entorse no tornozelo esquerdo e virou desfalque por três meses.

Galoppo foi uma das vítimas de março, no mata-mata do Estadual. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no começo do jogo contra o Água Santa e ainda não foi liberado para voltar.

Welington e Wellington Rato também se machucaram naquele duelo. O meia precisou substituído com dores, mas não virou ausência, enquanto o lateral jogou no sacrifício até o final e teve uma lesão ligamentar e sindesmose no tornozelo esquerdo, ficando fora por quatro meses.

Em outubro, Lucas Moura sentiu a posterior da coxa e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele teve um estiramento na coxa esquerda e só retornou um mês depois.