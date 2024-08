Qualidade da água melhora, e Rio Sena é liberado para treino da maratona aquática

O treino para a maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris enfim aconteceu nesta quarta-feira, no Rio Sena. As atividades haviam sido canceladas na última terça em razão da má qualidade da água, mas, segundo a organização, o rio apresentou melhora nos últimos testes, e os atletas foram liberados para treinar.

Houve uma reunião entre representantes da World Aquatics e organizadores das Olimpíadas para avaliar o índice da água do Sena, que tem sofrido com poluições. Antes da maratona, algumas provas do triatlo já haviam sido adiadas e aconteceram depois do previsto, também por conta da má qualidade do rio.

"Os resultados revisados ??durante a reunião foram avaliados como compatíveis pela World Aquatics, permitindo que a sessão de familiarização para a maratona aquática ocorresse", informou a World Aquatics, em comunicado.

O Brasil terá três representantes nas provas de maratona aquática, que acontecem já nesta quinta (feminino) e sexta-feira (masculino), ambas às 2h30 (de Brasília) da manhã.

Do lado das mulheres, Ana Marcela Cunha, medalha de ouro em Tóquio 2020, defende o título olímpico. A brasileira Viviane Jungblut também participa da maratona em busca do pódio. Já no masculino, Guilherme Costa, o cachorrão, representa o país.

A maratona aquática é uma modalidade praticada em águas abertas, que foi introduzida nos Jogos de Pequim 2008. Nela, os nadadores mergulham simultaneamente na água a partir de uma plataforma fixa utilizada para a largada. A posição de cada atleta é definida por sorteio.

Durante o percurso, os competidores seguem uma rota delimitada por boias até cruzar a linha de chegada. Vencerá a prova aquele que concluir no menor tempo.