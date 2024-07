Messi sente o tornozelo, deixa final da Copa América e chora no banco de reservas

O torcedor argentino vivenciou um momento triste neste domingo, durante a final da Copa América, entre Argentina e Colômbia. Lionel Messi sentiu dores no tornozelo direito no segundo tempo da decisão e deixou o campo chorando copiosamente.

O astro já havia sentido dores na região aos 35 minutos da etapa inicial, após uma dividida na linha de fundo. Ele foi atendido por médicos argentinos e ficou fora de campo por alguns minutos, mas seguiu na partida.

No segundo tempo, porém, Messi não resistiu. Aos 18 minutos, ele tentou arrancar e acabou escorregando no campo. Ele levou a mão à perna direita e teve que ser substituído por Nicolás González.

O jogador argentino deixou o gramado visivelmente abalado e com lágrimas no rosto. Pouco depois, ele apareceu em prantos no banco de reservas. A transmissão ainda mostrou imagens do tornozelo direito do craque, inchado.

No banco de reservas, Lionel Messi foi aplaudido por torcedores argentinos que estavam no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e também foi consolado por companheiros de seleção.