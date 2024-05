O que desgastou Rubão e Augusto no Corinthians? Ex-diretor dá sua versão

O ex-diretor de futebol do Corinthians Rubens Gomes, ou Rubão, participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo, e falou sobre o conflito com o presidente do clube, Augusto Melo. O desentendimento entre os dois, somado a outros fatores, resultou na demissão do dirigente na última quinta-feira.

Em entrevista exclusiva, Rubão revelou que o conflito teve início após ele questionar Augusto sobre o intermediário do contrato de patrocínio com a casa de apostas esportivas VaideBet.

Segundo Rubens, quando o presidente o contou do acordo, assegurou que não precisaria pagar comissão a nenhum intermediário. No entanto, como publicado com exclusividade pela Gazeta Esportiva, no dia 12 de abril, o Timão se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design LTDA.

"27 de dezembro de 2023: eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe, e aí o Augusto chegou por volta das 16h30, 17h, e era um almoço. Ele falou: 'desculpa, estava numa reunião, fechando um negócio e já te falo'. Começou a conversar comigo e, nisso, toca o telefone dele e o cara dando 'ok' para a proposta. Aí, ele fala assim: 'fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, sem intermediário'. Dei parabéns, começamos bem. Passou, e quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu falei: 'opa, você falou que não tinha intermediário, quem é esse cara, quem é essa empresa?. Estou te perguntando porque eu quero saber'. Foi no CT, eu e ele só."

"Ele ficou assim, não gostou muito. Eu olhei para ele e falei: 'só estou te perguntando porque estamos numa jornada e você falou na minha casa que era sem intermediário e apareceu uma empresa'. Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato, a comissão era de 10% e ele reduziu para sete. Eu peguei e olhei e falei: 'olha, tem alguma coisa errada, não foi isso que você falou para mim'", disse Rubão à TV Gazeta.

Ao término do programa, o dirigente disse que sempre defendeu Augusto Melo e lamentou ter sido demitido após, de acordo com ele, a "primeira rusga" entre os dois. Vice-presidente em 2007, Rubão foi o principal articulador político na campanha eleitoral do atual presidente, no ano passado.

"Queria dizer que as pessoas que estão vendo o que está acontecendo não sejam ingratas. A ingratidão é um sentimento tão triste. Nada disso precisava estar acontecendo. Ouvi barbaridades sobre ele (Augusto Melo), sempre defendi. Primeira rusga que teve, ele começou a fazer coro porque foi questionado pela VaideBet. Eu sou corintiano, nasci corintiano. Antes de conhecer o Augusto, já era corintiano. Minha alma é corintiana. Quero dizer que vou fazer o que for melhor para o Corinthians", finalizou.

Relembre o caso

O Corinthians se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário pelo acordo costurado com a VaideBet. O valor representa 7% do montante líquido do contrato, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso e cópia.

O documento exclui qualquer relação ou obrigação de pagamento da VaideBet ao intermediário. Nele, o Corinthians assume o vínculo e a responsabilidade pelos pagamentos de R$ 700 mil mensais até o fim de 2026.

A parceria do clube com a empresa de apostas tem prazo de três temporadas inteiras e deve render, ao final, R$ 360 milhões, valor que cairá na conta do Corinthians em parcelas mensais de R$ 10 milhões.

A empresa citada como intermediário do negócio é a Rede Social Media Design LTDA, que está registrada como empresa de pequeno porte, com capital social de R$ 10 mil, com data de abertura em 27 de janeiro de 2021. A sede da empresa é uma casa, que fica no Alto de Pinheiros, em São Paulo.

A Rede Social Media Design LTDA, empresa nomeada em contrato como intermediária do acordo entre Corinthians e VaideBet, não possuía registro para exercer àquela atividade econômica quando o clube aceitou formalizar e concluir o negócio.

Isso significa que a Rede Social Media Design LTDA sequer tinha a atividade de intermediação de negócios como oferta de serviço aos seus clientes na ocasião do acordo entre Corinthians e VaideBet.